Counter-Strike: дальневосточных геймеров приглашают сразиться за кубок "Ростелекома"

Counter-Strike: дальневосточных геймеров приглашают сразиться за кубок "Ростелекома"

С 21 по 27 июня дальневосточных геймеров приглашают сразиться в Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)* (18+) и World of Tanks**(16+).

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