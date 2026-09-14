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Watch: David Corenswet plays NFL rookie John Tuggle in 'Mr. Irrelevant'

"Mr. Irrelevant," a new sports drama starring "Superman" actor David Corenswet as late New York Giants player John Tuggle, opens in December.

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