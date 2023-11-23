ОСН: морскую капусту нельзя есть при беременности и почечных заболеваниях

Морская капуста отличается низкой калорийностью и высоким содержанием полезных микроэлементов. В ней содержатся витамины A, C, D, E, K и все витамины группы B, а также хлор, калий, натрий, магний, фосфор, кремний, кальций, йод, алюминий, фтор, бор, медь и другие полезные элементы.