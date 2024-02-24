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Матвиенко: Россия больше не ждет честности и порядочности от Украины и Запада

Матвиенко: Россия больше не ждет честности и порядочности от Украины и Запада

Москва больше не ждет честности и порядочности от киевской стороны и западных государств. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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Комментарии
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Виктор Геманов
А мы, оказывается, ожидали от Украины ЧЕСТНОСТИ и ПОРЯДОЧНОСТИ? Боже, какими мы были наивными !
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15 час.
Natalia Ivanova
3 года идёт СВО, а &quot;наше&quot; руководство всё в дёсны с западниками долбится. Сейчас прозрели?
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15 час.

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