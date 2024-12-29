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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ман Сити» не побеждает 5 матчей подряд, «Лестер» – 4 игры кряду. 5.90 – коэффициент на ничью

«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Лестером» в 19-м туре АПЛ. «Ман Сити» – безоговорочный фаворит с коэффициентом 1.

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