Дежурная украинская скорбь: Русские ворвались в центры Селидово и Горняка, темпа не снижают

Радомир Маркуш 20 октября 2024 г., 21:02 «Селидово, Покровск и Курахово по сути приговорены курской авантюрой Зеленского» В украинской «телеге» опять идет скулеж из-за 3-километрового прорыва армии России на Кураховском направлении, в ходе которого было освобождено село Зоряное.