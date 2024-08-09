Россия и Запад провели крупнейший обмен заключенными

В рамках сделки освобождены 24 человека, в том числе 18 граждан России. Кремль сообщил, что выданные Западу заключенные были помилованы указом Владимира Путина Обмен двумя дюжинами заключенных между Россией и странами Запада — крупнейший в истории России и лишь немногим менее масштабный, чем обмен 27 человек в 1985 году на «шпионском мосту» в Берлине, — готовился в атмосфере строжайшей секретности и неизбежно стал «секретом Полишинеля».