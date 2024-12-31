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«Манчестер Юнайтед» впервые за 62 года проиграл 5 матчей АПЛ за один календарный месяц

«Манчестер Юнайтед» впервые за 62 года проиграл 5 матчей АПЛ за один календарный месяц

«Манчестер Юнайтед» 30 декабря проиграл «Ньюкаслу» в матче 19-го тура АПЛ со счетом 0:2.«Манчестер Юнайтед» 30 декабря проиграл «Ньюкаслу» в матче 19-го тура АПЛ со счетом 0:2.

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