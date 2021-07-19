Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Горячева
    Все вранье. Позор. У меня двое родственников умерли после прививки. и 1 болела с тяжелыми осложнениями 70% поражения ...Какие бывают вакц...
  • Ирина Черных
    Уильям Сомерсет, конечно, интересный человек, но семьдесят лет - это не старость, тем более для людей творческих проф...Уильям Сомерсет М...
  • сергей Русский
    настоящий ЧЕЛОВЕЧИЩЕЗолотые слова Пет...

Виды ринита: симптомы, диагностика и лечение

Виды ринита: симптомы, диагностика и лечение

Ринит –  это воспаление или раздражение слизистой оболочки носа. Это состояние может быть вызвано бактериями, аллергенами, пыльцой, загрязнителями воздуха, некоторыми продуктами питания и напитками, дымом, гормональными изменениями или вирусами.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх