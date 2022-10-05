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МИД Казахстана вызовет посла РФ для разговора после резкого высказывания о Врублевском

МИД Казахстана вызовет посла РФ для разговора после резкого высказывания о Врублевском

В Министерстве иностранных дел Казахстана считают, что тональность комментария МИД РФ по поводу возвращения в Астану посла Украины Петра Врублевского диссонирует с союзническими взаимоотношениями стран как равноправных стратегических партнеров.

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