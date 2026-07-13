РИАМО: большинство россиян чаще заботятся об автомобиле, чем о своем здоровье

Новости внутренней и внешней политики в России

Международная франчайзинговая сеть автосервисов FIT SERVICE и сеть клиник «Будь Здоров» провели совместный опрос, чтобы выяснить, сколько россияне тратят на обслуживание автомобиля и на собственное здоровье.