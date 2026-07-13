РИАМО: большинство россиян чаще заботятся об автомобиле, чем о своем здоровье

Международная франчайзинговая сеть автосервисов FIT SERVICE и сеть клиник «Будь Здоров» провели совместный опрос, чтобы выяснить, сколько россияне тратят на обслуживание автомобиля и на собственное здоровье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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