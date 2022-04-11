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Более 30 человек из поврежденного взрывом газа дома в Ступине разместили в гостинице

Более 30 человек из поврежденного взрывом газа дома в Ступине разместили в гостинице

РИАМО - 11 апр. 31 человека, среди которых 9 детей, из поврежденного взрывом газа дома в Ступине разместили в гостинице «Центральная», остальные жители находятся у родственников, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

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