Более 30 человек из поврежденного взрывом газа дома в Ступине разместили в гостинице

РИАМО - 11 апр. 31 человека, среди которых 9 детей, из поврежденного взрывом газа дома в Ступине разместили в гостинице «Центральная», остальные жители находятся у родственников, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.