«Запомните мои слова». Маск отверг обвинение в предательстве Украины Трампом

Мир является правильным выбором для США и Украины. И это в скором времени поймут все сомневающиеся. Об этом заявил американский предприниматель и глава департамента по эффективности работы правительства Илон Маск на своей странице в социальной сети X (запрещена в РФ).
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