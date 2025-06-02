Погибший под Брянском машинист спас сотни людей

Действия машиниста спасли жизни людей34-летний Павел Мишин, выполнявший обязанности машиниста поезда по маршруту Климов — Москва, погиб при обрушении моста в Брянской области, однако его действия позволили спасти жизни сотни пассажиров.
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