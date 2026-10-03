Глава тюрем Теннесси ушел в отставку после казни, которую пережила узница

Отставка главы управления исправительных учреждений Теннесси Фрэнка Страды принята после неудавшейся казни заключенной, заявил губернатор штата США Билл Ли 3 октября в официальном заявлении.
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