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Глава тюрем Теннесси ушел в отставку после казни, которую пережила узница

Глава тюрем Теннесси ушел в отставку после казни, которую пережила узница

Отставка главы управления исправительных учреждений Теннесси Фрэнка Страды принята после неудавшейся казни заключенной, заявил губернатор штата США Билл Ли 3 октября в официальном заявлении.

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