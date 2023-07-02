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Слава, Киркоров, Климова: кто из звезд шоу-бизнеса имеет цыганские корни

Кто из звезд российского шоу-бизнеса вместе с цыганской кровью получил еще и необыкновенный талант? Широта души, гостеприимство, искренность, врожденные артистизм и любовь к музыке – все эти характеристики применимы к свободолюбивым цыганам.

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