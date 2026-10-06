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Аргументы недели

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Лавров: Россия в курсе планов НАТО на случай столкновения и «держит ухо востро»

Лавров: Россия в курсе планов НАТО на случай столкновения и «держит ухо востро»

Глава МИД РФ заявил, что задачи специальной военной операции направлены на защиту страны от угроз со стороны западных соседей, чьи военные потенциалы наращиваются.

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