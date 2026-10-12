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Воронежские новости

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Воронежская область лидирует в ЦФО по темпам уборки зерна, но посевные площади сократились

Воронежская область лидирует в ЦФО по темпам уборки зерна, но посевные площади сократились

В Воронежской области под зерновые и зернобобовые культуры в 2026 году отвели 1,43 млн гектаров — на 3,4% меньше, чем годом ранее.

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