Воронежская область лидирует в ЦФО по темпам уборки зерна, но посевные площади сократились

В Воронежской области под зерновые и зернобобовые культуры в 2026 году отвели 1,43 млн гектаров — на 3,4% меньше, чем годом ранее.
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