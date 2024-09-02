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Синоптик рассказала о погоде на неделю в Москве

На этой неделе в Москве температура воздуха будет выше климатической нормы на 4–5 градусов. Об этом в понедельник, 2 сентября, «Известиям» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Георгиевна Позднякова.

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