Синоптик рассказала о погоде на неделю в Москве

На этой неделе в Москве температура воздуха будет выше климатической нормы на 4–5 градусов. Об этом в понедельник, 2 сентября, «Известиям» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Георгиевна Позднякова.