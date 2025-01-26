Туск осуждает Маска за комментарии о вине немцев перед годовщиной Освенцима

Премьер Польши Дональд Туск раскритиковал Илона Маска за его слова, сказанные на мероприятии "Альтернатива для Германии" (AFD), о том, что современное немецкое общество не обязано испытывать вину за преступления нацистов.
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