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В Орле сквер Танкистов за 131 млн рублей благоустроит компания из Магнитогорска

В Орле сквер Танкистов за 131 млн рублей благоустроит компания из Магнитогорска

Стал известен подрядчик на благоустройство территории сквера Танкистов в Орле. МКУ «Объединённый муниципальный заказчик» заключило контракт стоимостью в 131,4 млн рублей с ООО «Росстань» из Магнитогорска.

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