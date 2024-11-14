Прокуратура начала проверку после отравления полуторагодовалой девочки в Нижнем Тагиле

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила организовала проверку в связи с происшествием, связанным с полуторагодовалой девочкой, поступившей в медицинское учреждение с признаками отравления лекарственными препаратами.
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