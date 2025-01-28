Нанесен массированный удар по Украине: атакованы Киев, Харьков, Сумы, Умань, Кривой Рог и Одесса

В ночь на 28 января ВС РФ нанесли очередной массированный удар по Украине. По сведениям околовоенных пабликов и украинских источников, воздействие было направлено на энергетическую инфраструктуру и военные объекты.
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