У эстонской оппозиции не получилось реанимировать старый территориальный спор между Эстонией и Россией

Парламент Эстонии 3 мая большинством голосов отверг предложение оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE) отозвать подпись государства под нератифицированным эстонско-российским соглашением о границе.
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