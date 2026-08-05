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Газета.ру

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Samsung представила в РФ флагманский телевизор за 3 000 000 рублей

Samsung представила в РФ флагманский телевизор за 3 000 000 рублей

В России представили актуальную линейку телевизоров Samsung для российского рынка. Главной новинкой стала флагманская серия телевизоров с технологией Micro RGB, а самым дорогим устройством в линейке оказался 115-дюймовый телевизор Micro RGB стоимостью почти 3 млн рублей.

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