Samsung представила в РФ флагманский телевизор за 3 000 000 рублей

В России представили актуальную линейку телевизоров Samsung для российского рынка. Главной новинкой стала флагманская серия телевизоров с технологией Micro RGB, а самым дорогим устройством в линейке оказался 115-дюймовый телевизор Micro RGB стоимостью почти 3 млн рублей.
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