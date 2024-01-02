Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 734 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Скоробогатов
    ОХАМЕВШАЯ ОСОБЬ...А не женщина.Неприкасаемую Соб...
  • star
    красава!!!совки с тобойДепутат ГД Никола...
  • Serg
    Белгород уже три дня обстреливают, а воз и ныне там. Или еще наше МО празднует Новый Год? Так не теми методами праздн...Вы будете удивлен...

Вяльбе об Исинбаевой: Сначала у президента на груди плачешь, а потом Родину предаёшь

Вяльбе об Исинбаевой: Сначала у президента на груди плачешь, а потом Родину предаёшь

Елена Исинбаева после встречи в Кремле, 2020 год. Фото: РИА «Новости» / Сергей Гунеев Отъезд из страны российской легкоатлетки Елены Исинбаевой и ее оправдания перед Западом — это позор.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Салтановский
Обыкновенная проситюшен эта самая исинбАева, дешёвая при чем!
Ответить
1 д.
Катерина
Всегда  любила Елену Исинбаеву. И   сегодня  не  ОТРЕКУСЬ. Она  выступала под  флагом России... и  побеждала. В 90-е  всё  у  нас  летело  под  откос.  А  Елена прыгала выше  всех...  и  побеждала...  и звучал  наш  гимн.  И  на  душе  становилось  светлее.  А  потом  пошли  пингвины без  формы...  без  флага... без  гимна...  без  Родины.  И  нет  у  меня  больше любимых  спортсменов...                           А  Елена  пусть  живёт,  где хочет.
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх