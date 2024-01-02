Елена Исинбаева после встречи в Кремле, 2020 год. Фото: РИА «Новости» / Сергей Гунеев Отъезд из страны российской легкоатлетки Елены Исинбаевой и ее оправдания перед Западом — это позор.
Вяльбе об Исинбаевой: Сначала у президента на груди плачешь, а потом Родину предаёшь
Комментарии
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Александр Салтановский
Обыкновенная проситюшен эта самая исинбАева, дешёвая при чем!
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1 д.
Катерина
Всегда любила Елену Исинбаеву. И сегодня не ОТРЕКУСЬ. Она выступала под флагом России... и побеждала. В 90-е всё у нас летело под откос. А Елена прыгала выше всех... и побеждала... и звучал наш гимн. И на душе становилось светлее. А потом пошли пингвины без формы... без флага... без гимна... без Родины. И нет у меня больше любимых спортсменов... А Елена пусть живёт, где хочет.
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20 час.
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