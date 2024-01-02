Вяльбе об Исинбаевой: Сначала у президента на груди плачешь, а потом Родину предаёшь

Катерина

Всегда любила Елену Исинбаеву. И сегодня не ОТРЕКУСЬ. Она выступала под флагом России... и побеждала. В 90-е всё у нас летело под откос. А Елена прыгала выше всех... и побеждала... и звучал наш гимн. И на душе становилось светлее. А потом пошли пингвины без формы... без флага... без гимна... без Родины. И нет у меня больше любимых спортсменов... А Елена пусть живёт, где хочет.