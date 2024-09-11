Звезда «Постучись в мою дверь в Москве» Лиана Гриба показала свадебные фото

Еще недавно актриса была в центре скандала из-за своего экранного возлюбленного. Исполнительница главной женской роли в российской адаптации популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь» в начале августа сочеталась браком с актером Артемом Губиным.
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