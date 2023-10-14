В Запорожье сообщили о царящей в городе атмосфере террора

В городе Запорожье, над которым установили контроль Вооруженные силы Украины, царит атмосфера террора, местные жители ожидают прихода Российской армии, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии