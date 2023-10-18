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Во внутренней политике России орудует банда содомитов, уничтожающая православные кресты

Во внутренней политике России орудует банда содомитов, уничтожающая православные кресты

Юрий Кот Откровенные говоря у любого здравомымлящего человека на фоне событий последних месяцев сложится устойчивое впечатление, что кто-то очень высокопоставленный целеустремлённо и с воодушевлением вымарывает наши православные кресты везде, где только может: на муралах, в атрибутике, символике, даже на деньгах.

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Комментарии
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ШКИПЕР
«   Так называемый дизайнер Артем Геллер разработал &quot;упрощенный&quot; вариант герба России. Не долго думая взял и снял кресты оттуда, сделав их ромбиками. »  А что вы хотите от геллера и ему подобных ? Для них православная вера чужая !
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56 мин.
Александр Александров
евреи потихоньку захватывают власть.
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49 мин.
Андрей Павлов
Высшая власть удивляет. Витают во внешних эмпиреях, с увлечением водят фэйсами по тэйблу США и ЕС, а то, что с базисом, то есть внутренней политикой, да и внешней на постсоветском пространстве (которой очень активно и успешно у нас в подбрюшье занимаются те же Штаты), ей не интересно. И очень зря. Мигранты, возвращающиеся &quot;испугавшиеся патриоты&quot; с Фридманом во главе, вороватые чиновники и полисы, теперь вот кресты уважения, а значит и поддержки, власти не добавляют. А это опасно.
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45 мин.

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