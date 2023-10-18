Во внутренней политике России орудует банда содомитов, уничтожающая православные кресты

« Так называемый дизайнер Артем Геллер разработал "упрощенный" вариант герба России. Не долго думая взял и снял кресты оттуда, сделав их ромбиками. » А что вы хотите от геллера и ему подобных ? Для них православная вера чужая !

Андрей Павлов

Высшая власть удивляет. Витают во внешних эмпиреях, с увлечением водят фэйсами по тэйблу США и ЕС, а то, что с базисом, то есть внутренней политикой, да и внешней на постсоветском пространстве (которой очень активно и успешно у нас в подбрюшье занимаются те же Штаты), ей не интересно. И очень зря. Мигранты, возвращающиеся "испугавшиеся патриоты" с Фридманом во главе, вороватые чиновники и полисы, теперь вот кресты уважения, а значит и поддержки, власти не добавляют. А это опасно.