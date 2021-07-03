Южный Федеральный

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Спецслужбы США и Британии: попытки взлома российскими военными «определенно продолжаются»

Спецслужбы США и Британии: попытки взлома российскими военными «определенно продолжаются»

Спецслужбы США и Великобритании опубликовали отчет в четверг, 1 июля, в котором утверждается, что российские военные хакеры за последние три года пытались получить доступ к компьютерным сетям «сотен государственных и частных целей по всему миру».

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