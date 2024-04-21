На трассе А-120 в Гатчинском районе введут реверсивное движение

С 22 апреля по 1 июня Как сообщила пресс-служба Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад», в связи с дорожными работами с 22 апреля по 1 июня будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием на федеральной трассе А-120 в Гатчинском районе Ленинградской области.