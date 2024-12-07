«Пока мы гоняли повстанцев»: в США признали превосходство русского оружия

Техническое превосходство России в сфере вооружений неоспоримо, и самые эффективные системы могут быть использованы в потенциальном прямом столкновении с НАТО, заявил американский эксперт по разведке и генеральный директор BT Consulting LLC Ли Слашер в соцсети Х.
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