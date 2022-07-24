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«Спартак» разнес «Краснодар», а ЦСКА – «Сочи», «Сити» обыграл «Баварию» благодаря голу Холанда, задержания фанатов «Зенита» и другие новости

«Спартак» разнес «Краснодар», а ЦСКА – «Сочи», «Сити» обыграл «Баварию» благодаря голу Холанда, задержания фанатов «Зенита» и другие новости

Доброе утро, друзья! Собрали для вас самые интересные новости прошедшего дня ✨ 1. Во 2-м туре Мир РПЛ ЦСКА разгромил «Сочи» и стал лидером турнира.

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