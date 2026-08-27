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Пятый канал

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Археологи нашли древний район виноделов в Фанагории

Археологи нашли древний район виноделов в Фанагории

Целый район виноделов обнаружили археологи во время раскопок на Черноморском побережье. Место, где когда-то находилась Фанагория, еще не успели застроить современными знаниями, поэтому у ученых большой простор для работы.

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