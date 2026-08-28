«Противник не успевает латать дыры»: ветераны СВО рассказали об ударах по Украине

МОСКВА, 28 августа, ФедералПресс. Вооруженные Силы Российской Федерации практически бесперебойно наносят удары по складам с дальнобойными ракетами, беспилотниками и по логистическим хабам на территории Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии