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«Противник не успевает латать дыры»: ветераны СВО рассказали об ударах по Украине

«Противник не успевает латать дыры»: ветераны СВО рассказали об ударах по Украине

МОСКВА, 28 августа, ФедералПресс. Вооруженные Силы Российской Федерации практически бесперебойно наносят удары по складам с дальнобойными ракетами, беспилотниками и по логистическим хабам на территории Украины.

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