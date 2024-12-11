Mafia 4, новая DOOM, Ghost of Yotei и другие: Sony выпустила трейлер с ожидаемыми играми 2025 года для PlayStation 5Компания Sony выпустила новый трейлер PlayStation 5, посвященный некоторым из игр, которые появятся на консоли в 2025 году.
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