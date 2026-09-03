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Пятый канал

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Жара помешала премьеру Бельгии довезти Моди шоколадную копию «Ворот Индии»

Жара помешала премьеру Бельгии довезти Моди шоколадную копию «Ворот Индии»

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер не смог передать главе правительства Индии Нарендре Моди шоколадную копию монумента «Ворота Индии», так как подарок растаял во время поездки.

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