Жара помешала премьеру Бельгии довезти Моди шоколадную копию «Ворот Индии»

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер не смог передать главе правительства Индии Нарендре Моди шоколадную копию монумента «Ворота Индии», так как подарок растаял во время поездки.
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