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С декабря из Екатеринбурга в Петербург начнут ходить двухэтажные поезда

С декабря из Екатеринбурга в Петербург начнут ходить двухэтажные поезда

Фирменный поезд № 71/72 «Демидовский экспресс» сообщением Екатеринбург – Санкт-Петербург с 3 декабря 2026 года будет двухэтажным: все составы будут полностью состоять из двухэтажных вагонов.

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