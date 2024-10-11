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Царьград

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Половина Мурома осталась без тепла и горячей воды из-за аварии: когда включат

Половина Мурома осталась без тепла и горячей воды из-за аварии: когда включат

В Муроме лопнул тепловой контур котельной №1.С 20 часов 10 октября половина Мурома сидит без горячей воды и отопления.

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