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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Сафонов: «Не очень верю, что Головин из-за каких-то копеек поедет в «Спартак» – у него и так хорошая зарплата. Думаю, рано или поздно окажется в ЦСКА или «Зените», если прибьют деньгами»

Футбольный агент Алексей Сафонов сомневается, что Александр Головин перейдет из «Монако» в «Спартак» ради улучшения финансовых условий.

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