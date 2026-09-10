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Мировое обозрение

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Пентагон признал серьёзный ущерб базе ВМС США в Бахрейне от ударов Ирана

Пентагон признал серьёзный ущерб базе ВМС США в Бахрейне от ударов Ирана

Вашингтон впервые публично признал масштаб потерь на ключевой военной базе в Персидском заливе. Исполняющий обязанности министра ВМС США Ханг Као, комментируя последствия иранских ударов, заявил, что атаки «разнесли к чертям Бахрейн».

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