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Воронежские новости

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В Воронеже 12 сентября на заправках очереди и дефицит бензина

В Воронеже 12 сентября на заправках очереди и дефицит бензина

В День города центр Воронежа стал пешеходным, и о бензине горожане на время забыли. Но праздник закончится, а жизнь в условиях топливного кризиса продолжится.

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