Франция и G7 намерены разработать механизм возмещения ущерба Украине

Франция совместно с другими государствами, входящими в состав «Большой семерки» (G7), намерена создать механизм возмещения ущерба, который был причинен Украине в результате боевых действий на ее территории.
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