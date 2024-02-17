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Франция и G7 намерены разработать механизм возмещения ущерба Украине

Франция и G7 намерены разработать механизм возмещения ущерба Украине

Франция совместно с другими государствами, входящими в состав «Большой семерки» (G7), намерена создать механизм возмещения ущерба, который был причинен Украине в результате боевых действий на ее территории.

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