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Два дня шли по трубе: Подробности дерзкой операции по взятию Суджи

Два дня шли по трубе: Подробности дерзкой операции по взятию Суджи

Александр Орлов Отравлены все, но задачу выполнили. Праздник на улице 8 Марта прошёл с фейерверком. Маск пока не выключил Starlink, но указал на 10 человек, из-за которых идёт война… Об этих событиях и о многом другом – в нашей сводке с фронтов СВО.

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