Трансформация политического цикла в эпоху ИИ

Традиционные модели, основанные на последовательности этапов, в эпоху ИИ уступают место динамическим процессам, в которых анализ данных, прогнозирование и адаптация стратегий происходят в реальном времени.
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