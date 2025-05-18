Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Ждите, вы на контроле": Кто в ДНР работает на врага? В газетах этого не напишут

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Автор: Наталья Залевская "Есть две ДНР" В Донбассе вам расскажут, что есть две ДНР: одна лубочная, где "все отстраивается, а к людям почет и уважение".

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