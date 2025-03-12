Косачев: Любые договоренности по Украине будут на российских условиях, а не американских

Результаты переговоров Украины и США в Джидде свидетельствуют о том, что главе Украины Владимиру Зеленскому не удалось с президентом США Дональдом Трампом исполнить номер «хвост виляет собакой», как он это проделывал с бывшим главой США Джо Байденом.
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