Косачев: Любые договоренности по Украине будут на российских условиях, а не американских

Результаты переговоров Украины и США в Джидде свидетельствуют о том, что главе Украины Владимиру Зеленскому не удалось с президентом США Дональдом Трампом исполнить номер «хвост виляет собакой», как он это проделывал с бывшим главой США Джо Байденом.