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Фанаты «Эвертона» будут скандировать «АПЛ насквозь коррумпирована» на матче с «МЮ». Sky Sports может приглушить шум толпы в трансляции

Фанаты «Эвертона» будут скандировать «АПЛ насквозь коррумпирована» на матче с «МЮ». Sky Sports может приглушить шум толпы в трансляции

По сведениям The Times, организаторы призывают всех посетителей «Гудисон Парк» скандировать «АПЛ насквозь коррумпирована» («Premier League corrupt as fuck») во время игры с «Манчестер Юнайтед» 26 ноября.

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