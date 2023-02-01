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Генменеджер «Калгари» о дедлайне: «Мы ищем форварда. Смотрим и в своей системе»

Генменеджер «Калгари» заявил, что клубу нужно усиление линии атаки перед дедлайном. «Флэймс» идут на 18-м месте в НХЛ по числу заброшенных шайб.

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