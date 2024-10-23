Принципы правильного выбора икон для дома объяснил священник

Выбирая иконы для своего домашнего иконостаса, надо руководствоваться определенными правилами. Об этом порталу «Новосвят» рассказал протоиерей Михаил Соколов, настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Ярославле.
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